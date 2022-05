Festivalul Copilasilor din Targu Secuiesc: peste 50 de programe si activitati pentru copii

De Ziua Copilului, in perioada 30 mai - 1 iunie a.c., in Targu Secuiesc va avea loc Festivalul Copilasilor. Organizatorii au anuntat peste 50 de programe si activitati dedicate celor mici, la Casa de Cultura "Vigado" si in Parcul W. Wegener. Festivalul este organizat de Primaria Targu Secuiesc, in colaborare cu Casa de Cultura "Vigado" si Fundatia "Wegener Pro Sanitate".Pe parcursul celor 3 zile, copiii se vor bucura de programe foarte variate: teatru de papusi, jocuri muzicale interactive, ... citeste toata stirea