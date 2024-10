Festivalul kurtoskalacs, Design Week, pulzArt si festivalul de animatie, printre evenimentele lunii octombrie in judet

Festivalul kurtoskalacs-ului, Saptamana designului, Festivalul de arte contemporane pulzArt si Festivalul de animatie SZAFI se numara printre evenimentele ce vor avea loc in luna octombrie in judetul Covasna.Potrivit reprezentantilor Asociatiei Visit Covasna din cadrul Consiliului Judetean, cea de-a 6 editie a Festivalului kurtoskalacs va avea loc in perioada 4-6 octombrie in Piata Libertatii din Sfantu Gheorghe, concomitent cu traditionalul Targ de Toamna, iar cea de-a cincea editie a ... citește toată știrea