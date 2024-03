Filtru la intrarea in Sfantu: flori si sfaturi pentru soferite

Politistii din judetul Covasna au respectat si in acest an traditia si au oferit domnisoarelor si doamnelor pe care le-au intalnit in trafic flori, de 1 Martie. Cu ocazia acestui demers, oamenii legii au desfasurat si o activitate de informare pentru prevenirea accidentelor de circulatie."In aceasta dimineata, politistii rutieri din Covasna au respectat traditia si au marcat prima zi de primavara oferind flori femeilor conducator auto, intalnite in trafic. Politistii au profitat de ocazie si, ... citește toată știrea