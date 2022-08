Filtru rutier pe DN11, la Bretcu: amenzi de peste 20.500 de lei

O noua actiune pentru prevenirea si combaterea cauzelor accidentelor rutiere a avut loc la finele saptamanii trecute pe raza judetului Covasna. Politistii au fost astfel prezenti, in 13 august, pe DN11, in raza localitatii Bretcu. In cadrul actiunii au fost controlate 50 de autovehicule.Raportul IPJ Covasna arata ca, in urma verificarilor, au fost aplicate 41 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste 20.500 de lei. Dintre acestea, 27 de sanctiuni au fost pentru nerespectarea ... citeste toata stirea