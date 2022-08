Finantari considerabile pentru sportul de performanta din judet

Consiliul Judetean Covasna a votat, in cadrul sedintei ordinare de luni, sumele care vor fi directionate catre sportul de performanta din judet. In baza prevederilor Legii educatiei fizice si sportului, patru asociatii sportive care, in urma apelului lansat de CJ Covasna, au depus cerere de finantare vor primi bani pentru programele initiate."Promovarea sportului de performanta este deosebit de importanta, cu atat mai mult cu cat am obtinut si rezultate deosebite cu care ne putem mandri. In ... citeste toata stirea