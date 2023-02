Firma care vinde excremente de urs, amendata cu 40.000 de lei

Firma S.C. Xindex Eco SRL, din Harghita, cea care oferea spre comercializare "conserva cu excremente de urs", a fost amendata cu 40.000 de lei, dupa ce pe parcursul anului trecut produsul s-a gasit aflat in vanzare in Targu Secuiesc si in Turia, a anuntat, pe un grup de Facebook, comisarul-sef adjunct al CJPC Covasna, Mircea Diacon."S. C. Xindex Eco SRL, din com. Sanmartin, jud. Harghita, a fost sanctionata contraventional cu suma de 40.000 lei si propunerea pentru emiterea Deciziei de ... citeste toata stirea