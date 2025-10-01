Editeaza

Focar de hepatita A in Barcani: DSP a intervenit cu o campanie de vaccinare

Sursa: Covasnamedia.ro
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 07:00
Judetul Covasna se confrunta anul acesta cu o crestere a cazurilor de hepatita virala A, cunoscuta si ca "boala mainilor murdare". Conform datelor furnizate de Directia de Sanatate Publica (DSP) Covasna, 30 de persoane au fost diagnosticate in 2025, fata de doar 3 cazuri pe parcursul anului trecut. Cele mai multe imbolnaviri, 26, au fost raportate in comuna Barcani, unde un focar aparut intr-o familie in luna iunie s-a extins la nivel comunitar. DSP a intervenit cu o campanie de vaccinare ...citește toată știrea

