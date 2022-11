Fosta gradinita, de langa fosta maternitate din Covasna, in viitor spital cu 13 cabinete de specialitate

Fostul sediu al Gradinitei cu program prelungit nr. 1 din orasul Covasna, cladirea alipita fostei maternitati din strada Spitalului, este vizat spre a fi transformat in policlinica. Se lucreaza in prezent la o documentatie care va fi baza unui proiect prin care se incearca obtinerea de fonduri europene, prin PNRR. Proiectul prevede construirea unui ambulatoriu, care sa contina 13 cabinete, dintre care multe au in prezent activitatea in incinta Spitalului Orasenesc din oras.Proiectul la care ... citeste toata stirea