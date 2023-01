FOTO. Cum ar putea arata traseele transportului public in comun din Intorsura Buzaului

Transportul public de la Intorsura Buzaului ar putea avea patru linii, cu un traseu total de 57,62 de kilometri. Astfel, daca proiectul, care a obtinut deja finantare prin Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), va fi implementat, transportul in comun va ajunge in cele mai importante zone din oras, ba chiar si in afara localitatii, pana in satul Saramas, comuna Barcani.In cea mai recenta sedinta a Consiliului Local de la Intorsura Buzaului, viceprimarul Silviu Popica a explicat ... citeste toata stirea