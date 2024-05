FOTO Incendiu de proportii la Barcani; doua case au fost distruse de flacari

Doua gospodarii din localitatea Barcani au fost mistuite de flacari in dimineata aceasta, dupa un incendiu izbucnit in jurul orei 03:20. In total, 30 de pompieri din trei localitati au fost mobilizati si au fost folosite mai multe autospeciale pentru a stinge focul si a preveni propagarea acestuia la cladirile invecinate. Cauza incendiului urmeaza sa fie stabilita de o comisie de cercetare."In aceasta dimineata, in jurul orei 03:20, dispeceratul inspectoratului a primit multiple apeluri la ... citește toată știrea