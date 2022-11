FOTO. Un transport agabaritic tranziteaza judetul Covasna

Traficul pe DN 11 este ingreunatUn transport agabaritic, adica de dimensiuni mari, tranziteaza judetul Covasna, spre Miercurea Ciuc. Asadar, traficul este ingreunat. Transportul a intrat in judet marti, in jurul orei 14:00, dinspre Oituz. Politistii se asigura ca transportul se efectueaza in siguranta, a spus, pentru CovasnaMedia.ro si Observatorul de Covasna, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Covasna, Radu Stroe."Este vorba de un transport agabaritic. Sunt ... citeste toata stirea