Fuego, invitat la un spectacol cu ocazia inaugurarii monumentului dedicat poetului Mihai Eminescu, la Covasna

Un monument dedicat poetului national Mihai Eminescu va fi dezvelit pe 30 noiembrie in orasul statiune Covasna. Evenimentul va include alocutiuni, un program cultural, depuneri de flori si se va incheia cu un spectacol patriotic de muzica si poezie, intitulat "Omagiu lui Eminescu", care il va avea ca invitat pe Paul Surugiu - Fuego."Suntem bucurosi si cu sentimentul datoriei implinite sa anuntam ca in orasul Covasna, judetul Covasna, de Ziua Sfantului Andrei, Ocrotitorul Romaniei, in ajunul ... citeste toata stirea