Intr-un videoclip publicat in mediul online de jurnalistul Dan Bucura se observa cum un pui de urs este blocat intr-un copac, iar autoritatile reusesc sa il tranchilizeze si sa il transporte in siguranta spre un sanctuar. Imaginile sunt din orasul Covasna si au fost filmate marti, 20 iunie. Primarul din localitate, Gyero Jozsef, a explicat, pentru redactia noastra, imprejurarile in care a avut loc intreg evenimentul. "Avem foarte mari probleme cu ursii", afirma edilul.