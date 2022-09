Fundatia Comunitara a investit anul acesta 146.000 de lei in programe si initiative locale

Fundatia Comunitara Covasna (HKA) a investit in acest an 146.000 de lei pentru sustinerea unor proiecte si initiative locale, cea mai mare suma fiind alocata programului "Un pom pentru generatia viitoare".Conducerea fundatiei a mentionat ca o parte din aceasta suma a provenit din donatiile facute de membrii comunitatii locale, precum si din banii adunati in magazinele partenere prin intermediul "cardurilor comunitare"."In acest an, fundatia HKA a investit in comunitate 146.000 de lei, din ... citeste toata stirea