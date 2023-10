Lucrarile pentru introducerea retelei de gaz in comuna Ozun avanseaza, spune primarul Bordas Eniko. Sunt sperante ca acestea sa fie incheiate pana la sfarsitul anului, insa depinde si de cat de repede va veni inghetul iarna aceasta. S-au facut totusi demersuri pentru ca termenul de finalizare sa fie prelungit.Marele proiect de infrastructura din Ozun, cel de infiintare a retelei de gaz in cinci din cele sapte sate ale comunei, este in plina desfasurare. Nu este clar deocamdata cat la suta ... citeste toata stirea