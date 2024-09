Geologul Gal Agnes: "Am invatat ca frumusetea sta in lucrurile mici"

Putini dintre noi sunt constienti de importanta geologiei in viata de zi cu zi. De aceea, cu ocazia Zilei Mondiale a acestei stiinte, celebrata anual pe 18 septembrie, am discutat cu geologul Gal Agnes despre rolul pe care il joaca aceasta ramura in intelegerea planetei noastre. Pasiunea ei a pornit inca din copilarie, de la drumetiile in natura care i-au starnit curiozitatea, iar in timp a ajuns sa aiba contributii semnificative in cercetarile geologice si in educatia viitoarelor generatii. ... citește toată știrea