Geologul Kisgyorgy Zoltan va fi premiat de Consiliul Judetean de Ziua Culturii Maghiare

Geologul Kisgyorgy Zoltan va primi, de Ziua Culturii Maghiare, premiul "Haromszek pentru cultura" din partea Consiliului Judetean Covasna, distinctie ce se acorda unor personalitati care au influentat viata culturala a regiunii si a caror activitate a avut o insemnatate pentru intreaga comunitate.Kisgyorgy Zoltan, in varsta de 86 de ani, s-a facut remarcat si ca jurnalist si istoric local, premiul urmand sa ii fie acordat in semn de recunostinta pentru intreaga activitate desfasurata si in ... citeste toata stirea