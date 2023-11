E greu. E incredibil de greu sa traiesti o viata din care nu mai simti nicio bucurie. In care nu te mai regasesti si in care speranta nu mai vine. Dar nu trebuie sa fie sfarsitul. Daca ai ajuns aici, cu ochii peste acest articol, inseamna ca cineva sau ceva iti poarta de grija. Nu esti singur in lupta ta. Acesta este mesajul pe care Observatorul de Covasna/CovasnaMedia.ro vrea sa il transmita prin campania "Depresia nu e o sentinta".Pana acum, incepand din octombrie, am inclus in acest demers ... citeste toata stirea