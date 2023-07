Incepand de miercuri, 5 iulie a.c., furnizarea serviciului de apa a fost restabilita in Sfantu Gheorghe, potrivit unui comunicat al biroului de presa Gospodarie Comunala SA. Dupa aproximativ doua saptamani de la sistarea apei la blocurile restantiere, datoria de 1,5 milioane de lei a scazut la 1 milion. Desi momentan pare ca problema si-a gasit o rezolvare, in caz de neplata a diferentei, intreruperea apei ar putea fi reluata in septembrie. Iar cei care sunt la zi cu platile vor suferi din nou, ... citeste toata stirea