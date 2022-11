Golirea garderobei, un nou eveniment effAct care lupta impotriva risipei

Biroul pentru Tineret din cadrul Primariei Sfantu Gheorghe organizeaza un nou eveniment in cadrul proiectului effAct. Targul de schimb de haine va avea loc luni, pe 28 noiembrie, de la ora 17:00, la sediul Biroului pentru Tineret, pe strada Korosi Csoma Sandor, nr. 5. Doritorii vor putea face schimb de haine, iar cele ramase vor fi donate."In cadrul programului effAct, in noiembrie, am atras atentia asupra numarului de haine pe care le purtam si a celor care stau degeaba pe rafturi. Acum este ... citeste toata stirea