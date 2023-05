In etapa a 22-a din Liga 4 Covasna, nu s-au inregistrat surprize, insa, cu o singura exceptie, in toate celelalte partide s-au marcat cel putin patru goluri.AS Prima Bradut, liderul clasamentului, a intalnit-o pe ACS Arcus, locul 5, si, cu o noua victorie, dar si un meci mai putin disputat, conduce in ierarhia Ligii 4 Covasna, cu un punct avans fata de CSO Baraolt. Performerele rundei au fost ATSC Reci si ACS Staruinta Zagon, care au marcat cate sapte goluri avandu-le ca adversare pe AS ... citeste toata stirea