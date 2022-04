Gospodaria Comunala are de recuperat datorii de peste 4 milioane de lei de la rau-platnici

Gospodaria Comunala Sfantu Gheorghe, care asigura servicii de apa si canalizare in 16 unitati administrativ-teritoriale din judetul Covasna, are de recuperat peste 4 milioane de lei de la rau-platnici, pe care ii ameninta cu debransarea.Directorul Gospodariei Comunale, Kozsokar Attila, a declarat ca in perioada pandemiei COVID-19 legea nu a permis sistarea acestor servicii, insa, odata cu ridicarea restrictiilor, aceasta regula nu mai e valabila, prin urmare societatea va recurge la masuri ... citeste toata stirea