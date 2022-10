Gospodaria Comunala trece la panouri fotovoltaice pentru a reduce cheltuielile cu energia electrica

Operatorul regional de apa si canalizare Gospodaria Comunala Sfantu Gheorghe a anuntat, miercuri, ca va instala panouri fotovoltaice la statiile de epurare si tratare a apei pentru a reduce cheltuielile cu energia electrica, in conditiile in care in acest an s-a triplat factura fata de 2021.Conducerea societatii a precizat ca retelele de apa si canalizare sunt exploatate prin sisteme complexe de pompare, iar costurile cu energia electrica sunt considerabile."Saptamana trecuta am avut trei ... citeste toata stirea