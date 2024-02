Gospodarie Comunala a preluat exploatarea retelelor de apa si canalizare din mai multe localitati din zona Buzaielor

Operatorul Regional Gospodarie Comunala SA va derula si in acest an o serie de lucrari in zona orasului Intorsura Buzaului: retelele de apa si canalizare sunt in curs de extindere, a fost preluata exploatarea retelelor din mai multe localitati si sunt in curs de pregatire investitiile in cadrul proiectului de digitalizare.Coordonatorul centrului regional Intorsura Buzaului, ing. Dorin Dirstar a declarat ca operatorul pregateste o lucrare mica dar importanta, pe strada Taberei, unde se vor ... citește toată știrea