Gospodarie Comunala: Avem statistici pe care dorim sa le imbunatatim

COMUNICAT DE PRESA. Operatorul regional Gospodarie Comunala SA a comparat perioada iulie - septembrie a anilor 2023 si 2024, aceasta fiind perioada in care reteaua este cea mai solicitata, deoarece consumul de apa al populatiei atinge cote maxime. In acest an, la Sfantu Gheorghe numarul reclamatiilor a scazut, comparativ cu perioada similara a anului trecut. Pe de alta parte, la Targu Secuiesc sunt necesare lucrari de inlocuire a conductelor, a explicat directorul companiei, Kozsokar Attila. ... citește toată știrea