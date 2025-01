Gospodarie Comunala continua si in 2025 modernizarea si digitalizarea retelelor

Anul care tocmai s-a incheiat a insemnat o serie de lucrari importante in ceea ce priveste extinderea, modernizarea si digitalizarea retelelor de apa si canalizare din zona orasului Intorsura Buzaului si localitatile invecinate, iar operatorul regional Gospodarie Comunala SA are in plan continuarea acestor investitii, cu scopul de a consolida eficienta si fiabilitatea infrastructurii.Lucrarile derulate pana in prezent au inclus, printre altele, dotarea statiei de pompare si tratare a apei ... citește toată știrea