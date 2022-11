Gospodarie Comunala: Criza energetica reprezinta o problema serioasa

La fel ca in cazul populatiei, nici operatorul regional Gospodarie Comunala SA nu primeste la timp factura pentru energia electrica. Intrucat atat sistemul de apa si canalizare, cat si statia de epurare, folosesc o cantitate semnificativa de energie electrica, exista probleme in toata tara si motive de ingrijorare inclusiv in judetul Covasna.Un furnizor de apa a inregistrat in luna septembrie pierderi de 12 milioane de euro, iar in judetul vecin, Brasov, profiturile realizate pana in ... citeste toata stirea