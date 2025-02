Gospodarie Comunala: Incepe cel mai mare proiect din zona Targu Secuiesc

Vesti bune pentru municipiul Targu Secuiesc si comunele Ghelinta si Ojdula! In scurt timp vor fi demarate lucrarile in cadrul proiectului de canalizare finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), castigat de Gospodarie Comunala SA. Investitia, a carei valoare depaseste 60 de milioane de lei, este cea mai mare din zona.Coordonatorul centrului regional, Pap Lajos, a declarat ca procedura de achizitie publica pentru Ojdula este in desfasurare, iar biroul de proiecte al ... citește toată știrea