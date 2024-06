Gospodarie Comunala SA achizitioneaza noi utilaje (CP)

Operatorul regional Gospodarie Comunala lucreaza cu utilaje care au o vechime chiar si de 40 - 50 de ani, astfel ca este necesara innoirea parcului auto. Acest proces va incepe in lunile urmatoare, cand o parte dintre autoutilitare vor fi schimbate."Tot reparam utilaje si vehicule comerciale care e clar ca ar fi trebuit sa fie inlocuite pana acum. Scopul nostru este sa le oferim oamenilor servicii de calitate, dar pentru asta este nevoie de utilaje moderne, mai ales in cazul canalizarilor. In ... citește toată știrea