Gospodarie Comunala SA: Deocamdata, seceta provoaca doar probleme minore in judetul Covasna

Din punct de vedere operational, in prezent seceta nu prezinta nicio amenintare in ceea ce priveste cea mai mare parte a retelei operate de Gospodarie Comunala SA, cu toate acestea au existat mici complicatii in Szalomer, Sancrai si Ghidfalau, iar situatia nu este ideala nici la Sita Buzaului si Barcani, a explicat Kozsokar Attila, directorul operatorului regional."Incep prin a clarifica de ce exista o problema in asezarile sus-mentionate: proiectarea retelei nu a respectat standardele in ... citeste toata stirea