Gospodarie Comunala SA: In 2023, obiectivul principal este imbunatatirea calitatii

In orasele in care Gospodarie Comunala SA se ocupa de serviciile de apa si canalizare, compania are in plan o serie de lucrari importante. Directorul operatorului regional, Kozsokar Attila, considera ca imbunatatirea calitatii este cel mai important obiectiv."Alimentarea cu apa este o nevoie de baza, si chiar si cea mai mica perturbare cauzeaza probleme serioase. Cea mai mica deteriorare a calitatii, cea mai scurta intrerupere a alimentarii cu apa este deranjanta. Pentru o parte semnificativa ... citeste toata stirea