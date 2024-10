Gospodarie Comunala: Saptamana viitoare incep lucrarile in orasul Covasna

COMUNICAT DE PRESA. Extinderea retelei de canalizare si alimentare cu apa potabila a orasului Covasna va incepe in ultima saptamana a lunii octombrie, proiectul fiind finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Lucrarile vizeaza, partial sau in intregime, peste 30 de strazi din statiunea balneara."In cadrul acestui proiect, noi ne ocupam in principal de sarcinile ingineresti, ceea ce va fi util pe termen lung, deoarece colegii nostri vor cunoaste detaliile tehnice. Strada ... citește toată știrea