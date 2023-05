In primavara acestui an, a fost deschisa pentru publicul larg, in orasul Intorsura Buzaului, "Gradina cu struti". Desi a pornit initial dintr-o simpla pasiune a lui Bogdan Platon, proprietarul fermei, cu timpul, totul s-a transformat intr-o afacere. Dar, pe langa partea de bussiness, si-a dorit ca si alte persoane, si mai ales copiii, sa se bucure de uriasele pasari. Impreuna cu sotia lui, Teodora, s-au gandit sa deschida ferma vizitatorilor, organizand si o activitate inedita pentru copii, ... citeste toata stirea