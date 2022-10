Grupul Statuar "Mihai Viteazul", din nou in reparatii

Autoritatile din Sfantu Gheorghe au inceput, de cateva saptamani, o noua reabilitare a Grupului Statuar "Mihai Viteazul" din centrul orasului. Demersul este unul anual, avand in vedere ca monumentul sufera stricaciuni des, din cauza executiei de proasta calitate.Viceprimarul Toth-Birtan Csaba ne-a spus joi ca, cel mai probabil, anul viitor va fi initiat un proiect nou de reabilitare, dar nu doar a grupului statuar, ci a intregii piete "Mihai Viteazul"."Din pacate, acolo in fiecare an ... citeste toata stirea