Un centru comunitar special, nascut dintr-o dorinta si construit de maini de voluntari (cativa dintre ei americani si canadieni), a fost inaugurat sambata la Haghig. A fost un eveniment important pentru ca totul a inceput in urma cu nu mai putin de 13 ani! Au muncit aici peste 100 de persoane, fara sa astepte altceva in schimb, decat binele comunitatii. Si ca sa fim cu adevarat sinceri, nici macar nu e vorba de comunitatea din care fac ei parte, ci una in care au gasit motivatia in zambete ... citeste toata stirea