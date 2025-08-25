Editeaza

Hai la Barcani, editia a V-a: intre furtuna de vineri si forta traditiilor

Sursa: Covasnamedia.ro
Luni, 25 August 2025, ora 07:00
16 citiri
Editia a V-a a evenimentului "Hai la Barcani" a avut loc sambata, 23 august, intr-un format restrans, dupa grindina puternica din seara precedenta, care a afectat gospodariile localnicilor. Multi oameni au petrecut ziua de sambata reparand acoperisurile gaurite de grindina, geamurile sparte, masinile avariate si evaluand pagubele produse in agricultura.

Primarul comunei, Nicolae Pastor, a explicat decizia de a anula o parte dintre activitati printr-o postare pe retelele de socializare.

"In

