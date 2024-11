Hai si tu la "Glasul unirii in inima Romaniei"

Spectacolul folcloric "Glasul Unirii in Inima Romaniei" aflat la cea de-a V a editie, va avea loc in data de 1 decembrie de la ora 19:00, la Teatrul "Tamasi Aron".Daca vreti sa aveti parte de un 1 decembrie autentic romanesc, sunteti invitati sa participati la un spectacol care va va aduce mai aproape de spiritul acestei sarbatori."Va astept cu drag pentru a sarbatori, IMPREUNA, ZIUA NAEsIONALA A ROMANIEI, cu cantece si dansuri populare romanesti prezentate in cadrul spectacolului folcloric ... citește toată știrea