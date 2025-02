Horoscopul lunii februarie 2025

BerbecIn dragoste, ai nevoie de pace si echilibru. Savurezi mai degraba avantajele unei relatii de durata, in care cei doi parteneri se bucura impreuna de lucruri marunte de zi cu zi, decat emotiile unei aventuri intense.La munca, lucrurile au tendinta suparatoare de a intarzia. Oamenii se misca mai greu decat ti-ar placea, iar uneori apar obstacole parca de nicaieri. Asa ca unele din obiectivele fixate pentru februarie vor fi realizate abia in martie.Forma fizica are de suferit in prima ... citește toată știrea