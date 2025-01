Horoscopul zilei - 14 ianuarie

BerbecE necesar sa asculti ce are de spus partenerul de viata si sa tii cont de dorintele pe care le exprima. Altfel, vei avea de infruntat reprosuri serioase, astazi ori in zilele urmatoare.TaurAi vrea sa iesi in evidenta cu ceva deosebit. Si se gasesc rapid si persoane care sa te incurajeze si sa sustina fara rezerve chiar si initiative spectaculoase, prin care iti afirmi originalitatea.GemeniTe arati mai prudent decat de obicei, atunci cand vine vorba despre schimbari neasteptate. ... citește toată știrea