Horoscopul zilei - 17 martie 2025

BerbecPrima zi de lucru din saptamana este una destul de linistita, chiar si in comparatie cu zilele de week-end, care e normal sa fie relaxate. La orele serii, nu vei avea motive sa te plangi de oboseala.TaurPrietenii, colegii si,, in general, cei cu care interactionezi se comporta frumos pe parcursul acestei zile. Le raspunzi la fel, ceea ce contribuie la o atmosfera foarte placuta, constructiva.GemeniAstazi, onorezi in sfarsit o promisiune facuta cu ceva timp in urma. Primesti ... citește toată știrea