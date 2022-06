IGPR: un politist a fost recompensat dupa interventia in care doi oameni ai legii au fost impuscati la Barcani

Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) a transmis, pentru Observatorul de Covasna - CovasnaMedia.ro, ca un agent de politie a primit o recompensa pentru modul in care a actionat in cadrul interventiei in care doi politisti au fost impuscati, in 2020, in comuna Barcani. In cazul altor trei politisti s-a dispus "atentionarea".Un ofiter si un agent de politie au fost cercetati pentru a se stabili daca au avut sau nu abateri disciplinare."In urma verificarilor efectuate de structurile ... citeste toata stirea