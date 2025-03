Igyarto Reka: "Pentru mine succesul consta in feedback-ul primit de la comunitate"

Pe Igyarto Reka o vezi mereu in actiune si cu o dorinta constanta de a face lucrurile sa se intample. Ea este motorul din spatele multor initiative si indiferent daca a fost in lumea radioului, a publicitatii sau a administratiei, a avut mereu un scop clar: sa contribuie la binele comunitatii. Pentru Reka succesul nu se masoara in titluri, ci in impactul pe care il are asupra celor din jur. Am discutat cu ea despre studii, cariera, despre pasiunea pentru carti si calatorii. Descopera, asadar, ... citește toată știrea