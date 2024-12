IJJ Covasna: Daruri din inima pentru bucuria sufletului

In aceasta perioada plina de magie, jandarmii covasneni s-au transformat in ajutoarele lui Mos Craciun, aducand bucurie si speranta in sufletele copiilor mai putin norocosi si ale batranilor de la Caminul pentru persoane varstnice din localitatea Haghig.Jandarmii s-au alaturat si in acest an proiectelor care s-au derulat la nivelul judetului, precum initiativa "Craciunul impreuna". Proiect prin care 42 de copii din zona Intorsura Buzaului, cu zambetele largi si ochii plini de curiozitate, au ... citește toată știrea