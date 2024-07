IMPORTANT: cum comunica, mai nou, politia procesul verbal

In contextul intrarii in vigoare a O.U.G nr. 84/2024, care modifica si completeaza anumite acte normative pentru cresterea sigurantei rutiere, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Covasna informeaza conducatorii de vehicule despre noile prevederi legale privind comunicarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.Este important de retinut ca, in anumite situatii, unitatea din care face parte agentul constatator nu mai este obligata sa ... citește toată știrea