Editeaza

In apa, dizabilitatea dispare: povestea lui Zelenak David, un campion al curajului din Sfantu Gheorghe

Sursa: Covasnamedia.ro
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 07:00
19 citiri
La doar 20 de ani, Zelenak David ne arata ce inseamna sa transformi o provocare intr-o pasiune. Sportiv paralimpic cu sindrom Down, David face inot de performanta, are medalii castigate si vise clare spre podium. In bazin, dizabilitatea pare sa dispara, iar fiecare antrenament si fiecare zambet ii arata vointa si bucuria de a depasi limitele. In spatele succeselor sale stau ore nesfarsite de munca, dar si sprijinul neconditionat al familiei si al antrenorului Csiki Jeno Sandor. Anul acesta a ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Sfantu-Gheorghe
Tompa Krisztian a cucerit cel mai important titlu al carierei
Medalii pentru sportivii de la ACS Show Time la WORLD CHAMPIONSHIPS - U16-U18-U21
Peste 100 de metri cubi de lemn confiscati de politisti in mai putin de 2 saptamani
Politia covasneana: Actiuni intense de control pe strazi si saptamana aceasta
Barbat prins la furat de lemne
Reci: Barbat beat, ranit dupa ce a cazut de pe bicicleta in sant
Cele mai citite stiri
Rebrandingul care a aprins internetul: Posta Romana si logo-ul de zeci de mii de euro
In ultimele zile, rebrandingul Postei Romane a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte de pe ...
Aliz Kertesz: "O comunitate se dezvolta cu adevarat atunci cand fiecare isi gaseste un rol in care se simte util"
In timp ce multi tineri aleg sa plece departe pentru studii, Aliz Kertesz, la 18 ani, a ales sa ...
De ce ne sperie, de fapt, schimbarea de prefix? Explicatia psihologului Ioana Obreja
"Am facut ce trebuia?" este intrebarea pe care multi si-o pun la implinirea a 30, 40 sau 50 de ani. ...
ActualitateBusinessSportLife Show