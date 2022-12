In asteptarea Craciunului la Sfantu Gheorghe

Cu coroane uriase de Advent, iluminat festiv, patinoar in aer liber, un oras de basm de iarna, scena a Nasterii Domnului, instalatii in aer liber, concerte si un targ de Craciun, orasul Sfantu Gheorghe intra in atmosfera sarbatorilor.Perioada sarbatorilor a inceput cu aprinderea primei lumanari din uriasa coroana de Advent, decorata cu elemente ale Orasului Alb. Doua coroane sunt amplasate in Piata Centrala si in Cartierul Garii. In Piata Centrala a avut loc un program festiv de aprindere a ... citeste toata stirea