In ce zone din judet mai sunt cazuri active de COVID-19

In noua localitati covasnene se inregistreaza in continuare cazuri active de COVID-19, arata datele publicate de Directia de Sanatate Publica (DSP) Covasna pe site-ul propriu. Astfel, la nivelul intregului judet sunt 30 de cazuri active.Cele mai multe cazuri active se inregistreaza in orasul Covasna, 18, cu o incidenta de 1,65/1.000. Urmeaza Sfantu Gheorghe, cu patru cazuri si o rata de infectare de 0,06/1.000, apoi Barcani, cu doua cazuri ... citeste toata stirea