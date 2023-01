In curand, heliport functional pentru SMURD la Miercurea Ciuc

Heliportul Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc a intrat in testari. Potrivit presedintelui Consiliului Judetean (CJ) Harghita, Borboly Csaba, acest lucru este considerat un "moment istoric". Este al treilea spital judetean din tara care are un heliport.Lucrarile la heliportul din curtea Spitalului Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc au inceput in toamna anului 2020."Munca perseverenta salveaza vieti! In 2020 am spus ca vom construi un judet care sa ofere siguranta pentru ... citeste toata stirea