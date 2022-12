"In doi ani vreau sa fac cat au facut altii in 20"

Ziua 30 noiembrie 2022 va ramane in istoria orasului Covasna drept cea in care marele poet Mihai Eminescu a fost primit cu bratele deschise in comunitatea covasneana. Cel care i-a dat "adresa" si care i-a facut un loc astfel incat sa se simta ca acasa este doctorul, directorul medical si consilierul local Nicolae Enea. Sigur ca a avut sprijin si ca nu a fost singur in acest demers, dar nu contesta nimeni ca initiativa i-a apartinut. Este cel mai important si de suflet proiect al sau si printre ... citeste toata stirea