"In judetul Covasna, nu s-au inregistrat cazuri de defrisari masive de arbori si nici fapte ilicite cu impact deosebit", potrivit IPJ

Un raport al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Covasna privind activitatea pe anul 2021 releva ca in ceea ce priveste domeniul silvic, politistii, impreuna cu jandarmii si reprezentanti ai altor institutii cu atributii in acest sens au organizat anul trecut aproape 4.500 de controale si actiuni in fondul forestier national, pe drumurile publice si cele forestiere precum si la depozitele de materiale lemnoase si la instalatiile de prelucrat lemn rotund existente pe raza judetului. ... citeste toata stirea